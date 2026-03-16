Про це повідомляє The Telegraph. Медіа навело слова Мазахера Хоссейні, керівника протоколу офісу верховного лідера.

Як вижив Моджтаба Хаменеї?

Хоссейні під час внутрішньої зустрічі іранських чиновників розповів деталі удару 28 лютого по резиденції Алі Хаменеї. Тоді загинули щонайменше 6 членів родини Хаменеї, у тому числі дружина Моджтаби Хаменеї.

Сам майбутній аятола, син Алі Хаменеї, врятувався дивом. Він "вийшов у сад зробити щось" і тому він не був у будівлі під час смертельного удару.

Моджтаба вийшов з резиденції, щоб щось зробити. Щойно він відійшов, ракети влучили в будівлю,

– мовиться в статті.

Атака знищила будівлі комплексу верховного лідера Ірану. Моджтаба Хаменеї був поранений. Після обстрілу він не з'являється на публіці, що породжує чутки про його стан. І декого навіть змушує говорити про можливу смерть Моджтаби.

Важливо, що аудіозапис вперше пояснює, як вижив Хаменеї-молодший. В Ірані вважають його порятунок Божою волею.

В якому стані Моджтаба Хаменеї зараз?