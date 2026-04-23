Видання The New York Times дізналося таємні деталі стану Моджтаби Хаменеї.
Дивіться також "Я сказав: ні, дякую": Трамп заявив, що Іран хотів зробити його наступником Хаменеї
У якому стані Хаменеї?
Під час атаки США та Ізраїлю по комплексу, де мешкав Моджтаба Хаменеї, загинули його батько, дружина і син.
Сам він перебуває під наглядом лікарів, які займаються лікуванням наслідків поранень.
За даними ЗМІ, доглядають Моджтабу Хаменеї нинішній президент Ірану Масуд Пезешкіан, який за фахом є кардіохірургом, і міністр охорони здоров'я Ірану.
Нагадаємо, що доктор економічних наук та голова Advanter Group Андрій Длігач зауважував 24 Каналу, що радикальної зміни влади в Ірані після приходу Моджтаби Хаменеї не відбулося. А вбитий Алі Хаменеї колись боявся, що його син стане лідером, бо вважав його непридатним для цієї ролі.
Він нібито переніс операцію на нозі та очікує на протезування. Також оперували руку. А його мову ускладнюють опіки обличчя і губ, через це у майбутньому йому доведеться робити пластичну операцію.
Стверджується, що Хаменеї у свідомості і бере участь в управлінні країною. Аби не наражати його на небезпеку, ніхто із представників силових структур чи чиновників не відвідує свого лідера.
Через свій стан відео- та аудіозвернення він не записує. Усі офіційні заяви публікують через державні канали. Інформацію передають кур'єри, які доставляють документи в запечатаних конвертах.
Що раніше говорили про Моджтабу Хаменеї?
ЗМІ писали, що удар по резиденції Хаменеї стався 28 лютого. Тоді загинули щонайменше 6 членів родини А сам Моджтаба Хаменеї дивом врятувався, бо вийшов "у сад зробити щось".
Відтоді його на публіці ніхто не бачив. А іранський режим використовував ШІ для створення зображень Хаменеї-молодшого, аби заповнити інформаційну порожнечу через його відсутність.
Розвідці вдалося встановити, що він міг перебувати у лікарні міста Кум, що на південь від Тегерана.