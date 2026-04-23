Видання The New York Times дізналося таємні деталі стану Моджтаби Хаменеї.

У якому стані Хаменеї?

Під час атаки США та Ізраїлю по комплексу, де мешкав Моджтаба Хаменеї, загинули його батько, дружина і син.

Сам він перебуває під наглядом лікарів, які займаються лікуванням наслідків поранень.

За даними ЗМІ, доглядають Моджтабу Хаменеї нинішній президент Ірану Масуд Пезешкіан, який за фахом є кардіохірургом, і міністр охорони здоров'я Ірану.

Нагадаємо, що доктор економічних наук та голова Advanter Group Андрій Длігач зауважував 24 Каналу, що радикальної зміни влади в Ірані після приходу Моджтаби Хаменеї не відбулося. А вбитий Алі Хаменеї колись боявся, що його син стане лідером, бо вважав його непридатним для цієї ролі.

Він нібито переніс операцію на нозі та очікує на протезування. Також оперували руку. А його мову ускладнюють опіки обличчя і губ, через це у майбутньому йому доведеться робити пластичну операцію.

Стверджується, що Хаменеї у свідомості і бере участь в управлінні країною. Аби не наражати його на небезпеку, ніхто із представників силових структур чи чиновників не відвідує свого лідера.

Через свій стан відео- та аудіозвернення він не записує. Усі офіційні заяви публікують через державні канали. Інформацію передають кур'єри, які доставляють документи в запечатаних конвертах.

Що раніше говорили про Моджтабу Хаменеї?