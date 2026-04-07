Про це повідомили у The Times із посиланням на дані американської та ізраїльської розвідок, надані країнам Перської затоки.

Що відомо про стан Хаменеї?

Розвідка встановила, що стан Моджтаби Хаменеї важкий. Зазначається, що він нездатний керувати країною.

У The Times також зауважили, що це вперше розкрили місце перебування Хаменеї з початку операції проти Ірану.

Раніше повідомлялося, що він отримав важкі поранення під час перших американо-ізраїльських ударів у лютому. Відтоді Хаменеї не з'являвся на публіці.

Нагадаємо, що син Алі Хаменеї Моджтаба Хаменеї заступив загиблого батька на посаді верховного лідера Ірану. Водночас доктор економічних наук та голова Advanter Group Андрій Длігач зазначив 24 Каналу, що радикальної зміни влади у країні не відбулося. А сам Алі Хаменеї боявся, що його син стане лідером Ірану через його непридатність до такої ролі.

