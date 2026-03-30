На это в разговоре с 24 Каналом обратил внимание доктор экономических наук и глава Advanter Group Андрей Длигач, добавив, что работа американцев с партнерами на Ближнем Востоке была невзвешенной, сейчас они существенно втянуты в конфликт с Ираном, стали заложниками просчетов команды Трампа.

Смотрите также Иран начал набор добровольцев в армию на фоне угрозы наземного вторжения США

Что касательно США показала операция в Иране?

По мнению доктора экономических наук, союзники США на Ближнем Востоке, в частности ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Оман, стали заложниками того, что Вашингтон оказался неспособным довести ситуацию в Иране до короткого результативного эффекта. То есть, смены власти в Тегеране (радикальной, а не на худшую копию убитого Хаменеи) не произошло.

По словам Длигача, экономического истощения Ирана и его неспособности усиливать давление и риски для стран Ближнего Востока и Израиля тоже не наблюдается. США также не достигли эффекта ослабления Китая или России как союзников Ирана.

"Оказалась очень странная ситуация, что сейчас Китай выглядит в этой схеме, как наиболее умеренный игрок. Он вывел инвестиции из Ирана и активно вкладывается в другие страны Ближнего Востока, в войну напрямую не входит, не поставляет непосредственно оружие Ирану, например, через Пакистан. Более того Пакистан, который является союзником Китая, рассматривается как страна, которая может быть посредником в этом конфликте", – озвучил Длигач.

По словам главы Advanter Group, США дискредитировали себя как силу, потому что не способны достичь желаемого результата, и как миротворца, и как экономическую мощь. Он убежден, что нынешний сценарий не имеет положительного выхода для государств Ближнего Востока и самих Соединенных Штатов.

К сведению! Вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал заявление о том, что американская армия будет продолжать войну против Ирана, чтобы надолго нейтрализовать Исламскую Республику. Он добавил, что война будет продолжаться "еще некоторое время". Он также утверждает, что Соединенные Штаты вкионалы большее количество своих военных задач.

Быстро выйти из войны США не смогут

Доктор экономических наук заметил на том, что Израилю нужно продолжение этой войны до того момента, когда КСИР и действующие политические лидеры Ирана не откажутся от идеи его уничтожения. Другим странам Ближнего Востока, по словам Длигача, необходимо теперь, чтобы Тегеран был побежден, иначе он будет влиять на усиление шиитских движений, в первую очередь в Бахрейне, Ираке.

Поэтому странам Ближнего Востока нужно продолжение войны, а США надо продолжать до того, что можно будет "продать" как свою победу, хотя поддержка войны среди американцев на очень низком уровне, даже меньше чем 20%. Но им просто так выйти теперь из нее невозможно,

– уверен Длигач.

Подытоживая, глава Advanter Group отметил, что в войну против Ирана уже втянуты в определенной степени и Япония, Великобритания. Страны ЕС воздержались, выглядит пока сбалансированной и Турция.

Относительно Китая, он стремится, чтобы Соединенные Штаты в этой ситуации позорились как можно дольше, потому что он решил свои проблемы с поставками нефти. Хочет этого и Иран, который, по словам Длигача, точно не сдастся, ведь видит сейчас возможность усилить собственные позиции. Так что, по мнению доктора экономических наук, конфликт в ближайшие недели будет продолжаться.

Какие у США планы в отношении Ирана?