Окончательного решения Трамп еще не принял, поскольку учитывает риски для американских военных. В то же время президент полностью не отвергает операцию, ведь она может помочь достичь его главной цели – не допустить создания Ираном ядерного оружия. Об этом пишет The Washinghton Post.

Что за рискованную операцию Трамп готовит в Иране?

До ударов США и Израиля в июне прошлого года Иран имел более 400 килограммов урана, обогащенного до 60%, и почти 200 килограммов – до 20%, который легко можно довести до уровня, пригодного для создания ядерного оружия.

По данным МАГАТЭ, основные запасы урана могут храниться на объектах в Исфахане (в подземном тоннеле) и Натанзе.

Операция по извлечению урана будет очень сложной и опасной. Военным придется действовать под угрозой ракет и дронов, зачищать территорию, проверять ее на мины и ловушки, а также вывозить материал в специальных контейнерах.

Уран, вероятно, хранится в 40 – 50 специальных цилиндрах. Эксперты отмечают, что такая миссия может длиться несколько дней или даже неделю и не будет "быстрой операцией".

Она также может вызвать ответ Ирана и затянуть войну на значительное время.

Альтернативой является мирная передача урана. Ранее США уже проводили подобные операции – в частности в Казахстане в 1994 году и в Грузии в 1998 году.

Теперь Трамп поручил советникам давить на Иран, чтобы тот согласился добровольно передать уран как условие для завершения войны. Политик неоднократно подчеркивал, что Иран не может оставить этот материал себе, и допускает его силовое изъятие в случае провала переговоров.

Посредниками между США и Ираном выступают Пакистан, Турция и Египет, однако прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном пока не было.

По словам американских чиновников, пока Иран не обогащает уран, но имеет потенциал возобновить процесс и создать ядерное оружие в будущем. Пентагон уже имеет необходимые ресурсы в регионе и рассматривает увеличение контингента еще на 10 тысяч военных, чтобы расширить возможности для операций.

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Вашингтон надеется на добровольную передачу урана Ираном, но в то же время подчеркнул: у США есть разные варианты действий, включая силовые.

События на Ближнем Востоке: последние новости