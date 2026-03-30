Смотрите также Следующий после Венесуэлы: Трамп хочет перекрыть Ирану ключевой нефтяной путь
Почему Трамп считает, что уже произошла смена режима в Иране?
Трамп во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One прокомментировал ситуацию в Иране.
Если посмотреть на ситуацию, то смена режима уже произошла, ведь один режим был разгромлен, уничтожен, они все мертвы,
– заявил Трамп.
Президент США добавил, что нынешний режим "почти мертв". По его словам, когда придет следующая власть, это будет уже совсем другая группа людей. Он также отметил, что нынешние представители иранской власти якобы ведут себя "более благоразумно", чем их предшественники.
Что известно о ситуации на Ближнем Востоке?
США нарастили свое военное присутствие на Ближнем Востоке до более 50 тысяч военных, перебросив дополнительные силы морской пехоты и десантников. Эти подразделения могут быть привлечены к более широким операциям в регионе.
США и Иран продвинулись в переговорах о прекращения боевых действий. Дональд Трамп заявил, что Тегеран согласился на большинство пунктов американского плана. По его словам, речь идет о 15 требованиях, переданных через посредников. Хотя Вашингтон планирует настаивать еще на нескольких условиях.
Трамп заявил, что США стремятся контролировать иранскую нефть и стратегический экспортный хаб – остров Харк. Он признал, что операция имеет высокие риски для американских военных. В то же время США установили дедлайн до 6 апреля для заключения соглашения о прекращении войны.