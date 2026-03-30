Об этом Дональд Трамп рассказал в интервью Financial Times.

Что Трамп сказал об иранской нефти и острове Харк?

По словам американского лидера, он "предпочел бы завладеть нефтью" в Иране. Трамп провел параллель с Венесуэлой, где США стремятся контролировать нефтяную отрасль "бессрочно" после захвата диктатора Николаса Мадуро в январе.

"Честно говоря, больше всего мне нравится забирать нефть из Ирана, но некоторые дураки в США спрашивают: "Зачем вы это делаете?". Но это глупцы", – заявил Трамп.

В FT объяснили, что такой сценарий предусматривает захват острова Харк, через который проходит значительная часть иранского нефтяного экспорта. В то же время подобная операция имеет высокие риски для Белого дома, в частности в возможных потерях среди американских военных и дальнейшей эскалацией конфликта.

Возможно, мы займем остров Харк, а может, и нет. У нас много вариантов. Это также означало бы, что нам придется пробыть (на острове Харк – 24 Канал) некоторое время... Я не думаю, что у них есть какая-то оборона. Мы можем легко захватить его,

– сказал Трамп.

Несмотря на жесткие заявления, американский глава отметил, что косвенные переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана проходят положительно.

Он также напомнил, что установил дедлайн до 6 апреля для заключения соглашения о прекращении войны. В случае отказа Ирана, по его словам, США могут нанести удары по энергетической инфраструктуре страны.

Кстати, бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа рассказал в эфире 24 Канала, что единственная надежда Трампа сейчас в войне на Ближнем Востоке – использовать конфликт внутри Ирана в свою пользу. Учитывая это, Трамп может уже размышлять над тем, как американцам выйти из конфликта на Ближнем Востоке.

Ждать ли перемирия в войне с Ираном и открытия Ормузского пролива?

На вопрос о перспективах скорого перемирия и открытия Ормузского пролива Трамп не стал раскрывать деталей, но заявил:

"У нас осталось около 3 000 целей – мы уже поразили 13 000 целей – и еще пару тысяч предстоит поразить. Сделка может быть заключена довольно быстро", – говорит президент США.

На прошлой неделе он также сообщил, что Иран разрешил пройти Ормузским проливом 10 нефтяным танкерам под флагом Пакистана, назвав это "подарком" для Белого дома. Сейчас, по его словам, количество таких судов возросло до 20.

Трамп добавил, что решение об отправке дополнительных танкеров санкционировал Мохаммед Багер Галибаф – один из ключевых руководителей страны в военный период.

Кроме того, он заявил, что в Иране уже якобы произошла "смена режима" после ликвидации Али Хаменеи и других должностных лиц, подчеркнув, что "это совсем другая группа людей" и они "очень профессиональные".

В завершение Трамп предположил, что новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи может быть мертвым или тяжело раненым.

Готовят ли США наземную операцию в Иране?