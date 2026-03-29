В администрации Трампа возникли проблемы из-за противостояния с Ираном. Это, вероятно, связано с тем, что американский президент ожидал быстрой и легкой победы там. Бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа рассказал 24 Каналу, что единственная надежда Трампа сейчас – использовать конфликт внутри Ирана в свою пользу.

Какой план имеет Трамп по Ирану?

Петр Кульпа подчеркнул, что в Иране назревает конфликт между иранской армией и Корпусом стражей Исламской революции. Таким обострением ситуации, возможно, попытаются воспользоваться американские власти, чтобы получить ожидаемое преимущество на Ближнем Востоке.

Сейчас Иран оказался в ситуации децентрализации. Там нет единого руководства. Генералы, военные силы получили очень большой уровень автономии. Именно на это могут надеяться (в США – 24 Канал). Но я считаю, что такая вероятность невелика,

– отметил он.

Учитывая это, Трамп может уже размышлять над тем, как американцам выйти из конфликта на Ближнем Востоке.

Обратите внимание! США могут начать наземную операцию на территории Ирана. Об этом стало известно из нескольких источников в американском Сенате. Вероятная цель операции – обеспечение безопасности в Ормузском проливе и на острове Харг.

Однако, по словам Петра Кульпы, Израиль пытается использовать свои спецслужбы для ударов, чтобы они выглядели как результаты действий Ирана, чтобы, вероятно, провоцировать конфликт.

