Про це повідомляє CNN.

Дивіться також Наступний після Венесуели: Трамп хоче перекрити Ірану ключовий нафтовий шлях

Чому Трамп вважає, що вже відбулася зміна режиму в Ірані?

Трамп під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One прокоментував ситуацію в Ірані.

Якщо подивитися на ситуацію, то зміна режиму вже відбулася, адже один режим був розгромлений, знищений, вони всі мертві,

– заявив Трамп.

Президент США додав, що теперішній режим "майже мертвий". За його словами, коли прийде наступна влада, це буде вже зовсім інша група людей. Він також зазначив, що нинішні представники іранської влади нібито поводяться "більш розсудливо", ніж їхні попередники.

Що відомо про ситуацію на Близькому Сході?