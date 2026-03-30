Остаточного рішення Трамп ще не ухвалив, оскільки враховує ризики для американських військових. Водночас президент повністю не відкидає операцію, адже вона може допомогти досягти його головної мети – не допустити створення Іраном ядерної зброї. Про це пише The Washinghton Post.

Що за ризиковану операцію Трамп готує в Ірані?

До ударів США та Ізраїлю в червні минулого року Іран мав понад 400 кілограмі урану, збагаченого до 60%, і майже 200 кілограмів – до 20%, який легко можна довести до рівня, придатного для створення ядерної зброї.

За даними МАГАТЕ, основні запаси урану можуть зберігатися на об'єктах в Ісфахані (в підземному тунелі) та Натанзі.

Операція з вилучення урану буде дуже складною і небезпечною. Військовим доведеться діяти під загрозою ракет і дронів, зачищати територію, перевіряти її на міни та пастки, а також вивозити матеріал у спеціальних контейнерах.

Уран, ймовірно, зберігається у 40 – 50 спеціальних циліндрах. Експерти зазначають, що така місія може тривати кілька днів або навіть тиждень і не буде "швидкою операцією".

Вона також може викликати відповідь Ірану і затягнути війну на значний час.

Альтернативою є мирна передача урану. Раніше США вже проводили подібні операції – зокрема в Казахстані у 1994 році та в Грузії у 1998 році.

Тепер Трамп доручив радникам тиснути на Іран, щоб той погодився добровільно передати уран як умову для завершення війни. Політик неодноразово наголошував, що Іран не може залишити цей матеріал собі, і допускає його силове вилучення у разі провалу переговорів.

Посередниками між США та Іраном виступають Пакистан, Туреччина та Єгипет, однак прямих переговорів між Вашингтоном і Тегераном поки не було.

За словами американських чиновників, наразі Іран не збагачує уран, але має потенціал відновити процес і створити ядерну зброю в майбутньому. Пентагон уже має необхідні ресурси в регіоні та розглядає збільшення контингенту ще на 10 тисяч військових, щоб розширити можливості для операцій.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Вашингтон сподівається на добровільну передачу урану Іраном, але водночас підкреслив: у США є різні варіанти дій, включно із силовими.

