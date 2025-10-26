Как сообщает издание Denik, самый заметный наплыв покупателей наблюдается на рынках и в магазинах польских приграничных городов, передает 24 Канал.

Чехов привлекают не только значительно более низкие цены, но и широкий ассортимент – прежде всего свечей, хризантем, венков и ритуальных украшений.

Где покупают и сколько экономят?

Журналисты побывали на рынке в Забелкове (Силезское воеводство) и заметили, что большинство покупателей – именно граждане Чехии. По словам посетителей, разница в цене на популярные товары составляет в среднем 10 – 20 чешских крон (примерно 1,75 – 3,50 злотых).

Для многих чехов такие поездки уже стали ежегодной традицией: люди покупают все необходимое для почтения памяти умерших накануне праздника.



Чехи массово едут в Польшу / Фото Unsplash

Взаимовыгодная приграничная торговля

Как пишет Expats.cz, польские продавцы хорошо ориентируются на чешских покупателей – они часто принимают оплату в кронах и даже указывают цены в двух валютах. По словам местных предпринимателей, конец октября – активный период для торговли, когда спрос резко возрастает. Пограничная торговля, по их словам, приносит ощутимые прибыли обеим сторонам, а традиция таких закупок с каждым годом только укрепляется.

