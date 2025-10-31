Все больше стран приобщаются к идее налогов и вводят их, или повышают уже существующие – и все для того, чтобы уменьшить количество туристов и улучшить качество жизни местных жителей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Где вводят новые туристические налоги?

Три популярные европейские страны – Испания, Греция и Италия, введут новые налоги для туристов уже в этом году. Средства нужны для того, чтобы некоторые из самых любимых городов мира и в дальнейшем оставались привлекательными для путешествий.

Италия, как одна из стран, которую посещают больше всего в Европе, ввела налоги в нескольких крупных городах – в частности в Риме и Венеции. И их взимают с лиц, посещающих города без ночевки. В Венеции в пиковые дни количество туристов за день достигает 80 000 – и туристический налог нужен для того, чтобы сохранить деликатную инфраструктуру города и поддержать местные туристические инициативы.

Налоги в пиковые сезоны часто увеличивают – частности это происходит летом, ведь растет спрос на жилье. Сейчас для туристов, что не остаются на ночь, плата за вход в Венецию составляет 5 евро и в будние дни, и в праздники. А вот бронирование в последнюю минуту обойдется вдвое дороже – тогда придется заплатить уже 10 евро.



В Венеции нужно платить за вход в город / Фото Pexels

В течение нескольких лет во Франции уже действует собственный "taxe de séjour" – налог на проживание, что применяется к ночевке в гостиницах и хостелах. Во многих популярных городах Испании, в частности на Балеарских островах, также введены новые туристические налоги – и на Майорке, Ибице и Менорке они используются для улучшения туристических услуг и поддержки инфраструктуры.

Грецию тем временем за 2025 год посетили почти 25 миллионов туристов – а это на 4% больше, чем в прошлом году. Неудивительно, что страна также ввела туристические сборы – деньги, полученные с них, будут направлены на управление изменением климата и на мероприятия по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Сейчас в Греции нужно платить дополнительные 15 евро за ночь в случае проживания в вилле или 5-звездочном отеле. А вот для четырехзвездочных т отелей плата снижается до 10 евро.

К слову, высокие налоги для туристов появляются не только в Европе – Япония также ввела самый высокий в истории гостиничный налог, пишет Euronews. Впрочем, даже несмотря на это туристов в стране не уменьшилось, а даже стало больше.

Что еще нужно знать туристам?