Португалию на нынешней церемонии наград в этом году World Travel Awards была признана лучшей страной для путешествий, сообщает 24 Канал. Страна вернула себе это звание, после того, как в прошлом году уступила Греции.

Куда лучше всего ехать в 2025 году?

Лучшим направлением в Европе в этом году признана Португалия – с 2017 года страна получала эту награду уже шесть раз. Государственный секретарь по вопросам туризма, торговли и услуг Португалии, Педро Мачадо, заявил, что награда отражает "труд, преданность и качество всех специалистов".

Португалия уже на протяжении многих лет составляет немалую конкуренцию другим странам как туристическая точка – и особого внимания заслуживают Мадейра, Лиссабон и Порту. Первое направление вообще получило титул "лучшего островного места в Европе".

Между тем Лиссабон отметили как одну из лучших локаций для любителей городского отдыха.

Куда еще стоит поехать в 2025 году?

Кроме Португалии, еще несколько необычных локаций получили награды, пишет Euronews.

Уэска-ла-Магия . Этот горный район в Испании считается лучшим местом для приключенческого туризма – и в этом году даже потеснил популярные Азорские острова, получившие награду в прошлом году.

. Этот горный район в Испании считается лучшим местом для приключенческого туризма – и в этом году даже потеснил популярные Азорские острова, получившие награду в прошлом году. Батуми – прибрежный город считается одной из жемчужин Грузии, и он подходит для поездки в любое время года.

– прибрежный город считается одной из жемчужин Грузии, и он подходит для поездки в любое время года. Дубровник в Хорватии в который раз признали ведущим круизным направлением.

в Хорватии в который раз признали ведущим круизным направлением. А вот столица Греции Афины считается лучшим городом для исследования культуры.

