Португалию на нынешней церемонии наград в этом году World Travel Awards была признана лучшей страной для путешествий, сообщает 24 Канал. Страна вернула себе это звание, после того, как в прошлом году уступила Греции.
Куда лучше всего ехать в 2025 году?
Лучшим направлением в Европе в этом году признана Португалия – с 2017 года страна получала эту награду уже шесть раз. Государственный секретарь по вопросам туризма, торговли и услуг Португалии, Педро Мачадо, заявил, что награда отражает "труд, преданность и качество всех специалистов".
Португалия уже на протяжении многих лет составляет немалую конкуренцию другим странам как туристическая точка – и особого внимания заслуживают Мадейра, Лиссабон и Порту. Первое направление вообще получило титул "лучшего островного места в Европе".
Между тем Лиссабон отметили как одну из лучших локаций для любителей городского отдыха.
Куда еще стоит поехать в 2025 году?
Кроме Португалии, еще несколько необычных локаций получили награды, пишет Euronews.
- Уэска-ла-Магия. Этот горный район в Испании считается лучшим местом для приключенческого туризма – и в этом году даже потеснил популярные Азорские острова, получившие награду в прошлом году.
- Батуми – прибрежный город считается одной из жемчужин Грузии, и он подходит для поездки в любое время года.
- Дубровник в Хорватии в который раз признали ведущим круизным направлением.
- А вот столица Греции Афины считается лучшим городом для исследования культуры.
