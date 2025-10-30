Некоторые страны почти не отмечают Хэллоуин, тогда как для других этот день – настоящий праздник с костюмами, карнавалами, фестивалями и невероятными традициями, сообщает 24 Канал со ссылкой на Britannica.
Где лучше всего праздновать Хэллоуин?
Праздник Гая Фокса в Англии
В Англии немало жутко одетых людей можно заметить и накануне Хэллоуина и во время самого праздника, а дети даже ходят собирать сладости. Впрочем, традиционный и пышный праздник происходит чуть позже и по совсем другой причине.
В честь неудачного убийства короля Якова I Гаем Фоксом в Англии 5 ноября по всей стране жгут костры. Огонь символизирует порох, который был бы использован, если бы попытка была успешной. А вместо сбора конфет дети просят у взрослых "пенни для Гая".
Оньиссанти в Италии
На следующий день после Хэллоуина в Италии местные чествуют умерших совсем по-другому. Оньиссанти приходится на 1 ноября и служит днем чествования всех святых. И несмотря на то, что праздник имеет глубоко религиозные корни, туристов порадуют традиции.
Например, на Сицилии верят, что каждый год умершие воскресают, чтобы угостить детей сладким, а римляне в этот день устраивают трапезы у могил своих близких.
Фестиваль на Хэллоуин в Японии
Япония удивительно близка к западным традициям Хэллоуина – и все потому, что праздновать его начали совсем недавно. Поэтому в стране наслаждаются праздником преимущественно взрослые: и если повезет оказаться в Токио или Киото на Хэллоуин, путешественники точно смогут насладиться огромным количеством невероятных костюмов.
День мертвых в Мексике
Классическое празднование начинается в Мексике 31 октября, когда дети собирают сладости – но это только старт традиций почитания умерших. С 1 на 2 ноября жители Мексики одевают маски из черепов и готовят праздник для своих предков. Традиция существует уже несколько тысяч лет – и праздник, как верят местные, совпадает с днем, когда небеса открываются, чтобы духи умерших воссоединились со своими семьями.
В Мексике ярко празднуют День мертвых / Фото Pexels
Хэллоуин в Ирландии
Неудивительно, что Ирландия входит в список лучших стран для празднования Хэллоуина, ведь именно оттуда все и началось. В Ирландии Хэллоуин празднуют "с размахом". Возникла традиция из древнего фестиваля Самайн – так еще во времена язычества праздновали начало зимы.
Кроме того, немало путешественников советуют посетить на праздник Дерри, второй по величине город Северной Ирландии, пишет Independent.
Что еще нужно знать туристам?
