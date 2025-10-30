Деякі країни майже не відзначають Геловін, тоді як для інших цей день – справжнє свято з костюмами, карнавалами, фестивалями та неймовірними традиціями, повідомляє 24 Канал з посиланням на Britannica.

Цікаво "Буря впала з неба": у Непалі лавина з гуркотом накрила табір туристів

Де найкраще святкувати Геловін?

Свято Гая Фокса в Англії

У Англії чимало моторошно вдягнених людей можна помітити й напередодні Геловіну та під час самого свята, а діти навіть ходять збирати солодощі. Втім, традиційне та пишне свято відбувається трохи пізніше й з зовсім іншої причини.

На честь невдалого вбивства короля Якова I Гаєм Фоксом в Англії 5 листопада по всій країні палять багаття. Вогонь символізує порох, що був би використаний, якби спроба була успішною. А замість збирання цукерок діти просять у дорослих "пенні для Гая".

Оньїссанті в Італії

Наступного дня після Геловіну в Італії місцеві вшановують померлих зовсім по-іншому. Оньїссанті припадає на 1 листопада і служить днем вшанування усіх святих. І попри те, що свято має глибоко релігійне коріння, туристів потішать традиції.

Наприклад, на Сицилії вірять, що кожного року померлі воскресають, аби почастувати дітей солодким, а римляни цього дня влаштовують трапези біля могил своїх близьких.

Фестиваль на Геловін у Японії

Японія на диво близька до західних традицій Геловіну – і все тому, що святкувати його почали зовсім нещодавно. Тож у країні насолоджуються святом переважно дорослі: і якщо пощастить опинитися у Токіо чи Кіото на Геловін, мандрівники точно зможуть насолодитися величезною кількістю неймовірних костюмів.

День мертвих у Мексиці

Класичне святкування починається у Мексиці 31 жовтня, коли діти збирають солодощі – але це лице старт традицій вшанування померлих. З 1 на 2 листопада мешканці Мексики одягають маски з черепів та готують свято для своїх предків. Традиція існує вже кілька тисяч років – і свято, як вірять місцеві, збігається з днем, коли небеса відкриваються, аби духи померлих возз'єдналися зі своїми родинами.



У Мексиці яскраво святкують День мертвих / Фото Pexels

Геловін в Ірландії

Не дивно, що Ірландія входить до списку найкращих країн для святкування Геловіну, адже саме звідти все й почалося. В Ірландії Геловін святкують "з розмахом". Виникла традиція зі стародавнього фестивалю Самайн – так ще за часів язичництва святкували початок зими.

Окрім того, чимало мандрівників радять відвідати на свято Деррі, друге за величиною місто Північної Ірландії, пише Independent.

Що ще потрібно знати туристам?