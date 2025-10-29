Вже з 28 жовтня нову систему EES запровадили на усіх пунктах пропуску на українсько-угорському кордоні. Система EES передбачає збір біометричних даних громадян третіх країн, тож мандрівникам слід врахувати можливі затримки, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДПСУ.

Цікаво https://24tv.ua/zakordon24/kudi-pereyizhdzhati-2025-rotsi-nazvano-naykrashhi-krayini_n2941850

Що потрібно знати про перетин українсько-угорського кордону?

На кордоні між Україною та Угорщиною функціонують сім пунктів пропуску: "Дзвінкове-Лонья", "Лужанка-Берегшурань", "Косино-Барабаш", "Вилок-Тісабеч", "Велика Паладь-Надьгодош", "Чоп(Тиса)-Захонь" та "Чоп(Дружба)-Захонь".

Вже з 12 жовтня до нової системи пропуску було підключено автомобільний пункт пропуску "Берегшурань", що навпроти українського пункту "Лужанка", а 21 жовтня за новою системою запрацював залізничний пункт пропуску "Захонь".

Зауважимо, що EES впроваджено з метою прискорення прикордонного контролю, підвищення рівня безпеки, точний облік термінів перебування громадян третіх країн на території ЄС, протидію незаконній міграції тощо,

– повідомили у ДПСУ.

Також там зазначили, що функціонування нової системи не впливатиме на загальний процес проходження прикордонного контролю. Втім, туристів попросили врахувати цю інформацію під час планування поїздок за кордон.

Що ще про перетин кордону слід знати?