Про це повідомляє Державна митна служба України, попереджаючи водіїв про тимчасові незручності, передає 24 Канал.

Де саме можливі затори?

За даними прикордонників, сповільнення руху може спостерігатися у таких пунктах пропуску:

"Нижанковичі – Мальховіце",

"Смільниця – Кросценко",

"Грушів – Будомєж".



На кордоні з Польщею – черги / Фото Unsplash

Причина – запуск нової цифрової

Мовиться про систему в'їзду/виїзду (Entry/Exit System, EES) на польській стороні кордону. EES – це європейська електронна система реєстрації даних осіб, які перетинають зовнішні кордони ЄС.

Вона фіксуватиме:

дати,

місця,

спосіб перетину,

а також автоматично замінить традиційне штампування паспортів.

Оскільки система щойно почала працювати, процедури перевірки можуть займати більше часу, особливо у перші дні впровадження.

Рекомендації для водіїв

Прикордонна служба радить українцям планувати поїздки завчасно та, за можливості, обирати інші пункти пропуску, аби уникнути черг. Система EES також повноцінно працює у польських пунктах пропуску "Медика – Шегині", "Корчова – Краківець" та на залізничному напрямку "Перемишль – Мостиська". У решті пунктів пропуску, що межують із Львівщиною, EES наразі діє у тестовому режимі.

