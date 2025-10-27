Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, предупреждая водителей о временных неудобствах, передает 24 Канал.

Где именно возможны пробки?

По данным пограничников, замедление движения может наблюдаться в таких пунктах пропуска:

  • "Нижанковичи – Мальховице",
  • "Смильница – Кросценко",
  • "Грушев – Будомеж".

На границе с Польшей – очереди на границе с Польшей
На границе с Польшей – очереди / Фото Unsplash

Причина – запуск новой цифровой системы

Говорится о системе въезда/выезда (Entry/Exit System, EES) на польской стороне границы. EES – это европейская электронная система регистрации данных лиц, пересекающих внешние границы ЕС.

Она будет фиксировать:

  • даты,
  • места,
  • способ пересечения,
  • а также автоматически заменит традиционное штампование паспортов.

Поскольку система только начала работать, процедуры проверки могут занимать больше времени, особенно в первые дни внедрения.

Рекомендации для водителей

Пограничная служба советует украинцам планировать поездки заранее и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска, чтобы избежать очередей. Система EES также полноценно работает в польских пунктах пропуска "Медика – Шегини", "Корчева – Краковец" и на железнодорожном направлении "Перемышль – Мостиска". В остальных пунктах пропуска, граничащих с Львовщиной, EES пока действует в тестовом режиме.

На границе с Румынией все остановилось

  • Румыния продлила ограничения движения на пограничном мосту с Украиной на 33 дня из-за ремонтных работ, движение перекрыто ежедневно с 09:00 до 15:30.
  • Водителям рекомендуют выбирать другие пункты пропуска, поскольку мост на пункте "Солотвино – Сигету Мармацией" остается закрытым для автомобильного движения.