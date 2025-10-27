Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, предупреждая водителей о временных неудобствах, передает 24 Канал.

Смотрите также Походы в горы: кого могут не пустить в туристические места возле границы

Где именно возможны пробки?

По данным пограничников, замедление движения может наблюдаться в таких пунктах пропуска:

"Нижанковичи – Мальховице",

"Смильница – Кросценко",

"Грушев – Будомеж".



На границе с Польшей – очереди / Фото Unsplash

Причина – запуск новой цифровой системы

Говорится о системе въезда/выезда (Entry/Exit System, EES) на польской стороне границы. EES – это европейская электронная система регистрации данных лиц, пересекающих внешние границы ЕС.

Она будет фиксировать:

даты,

места,

способ пересечения,

а также автоматически заменит традиционное штампование паспортов.

Поскольку система только начала работать, процедуры проверки могут занимать больше времени, особенно в первые дни внедрения.

Рекомендации для водителей

Пограничная служба советует украинцам планировать поездки заранее и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска, чтобы избежать очередей. Система EES также полноценно работает в польских пунктах пропуска "Медика – Шегини", "Корчева – Краковец" и на железнодорожном направлении "Перемышль – Мостиска". В остальных пунктах пропуска, граничащих с Львовщиной, EES пока действует в тестовом режиме.

На границе с Румынией все остановилось