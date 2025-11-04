Группа немецких альпинистов поднималась на вершину Чима-Вертана примерно в 16:00 в субботу, когда начался внезапный снегопад, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Интересно От цен до отношения к детям: украинка раскрыла 5 неожиданных преимуществ жизни в Португалии

Что известно о лавине в Альпах?

В результате неожиданной лавины трех участников альпинистской группы полностью снесло снегом, и все они погибли. Отдельно унесло лавиной отца и его 17-летнюю дочь – их тела спасателям удалось найти только в воскресенье.

Двое альпинистов из третьей группы выжили, и именно они подняли тревогу, после чего началась спасательная операция. Представитель Горноспасательной службы Зульдена сообщил, что лавина началась на горе Вертайншпитце на высоте 3545 метров. Вероятно ее вызвали недавние снежные заносы, которые не сцепились со льдом на горе.

Альпинистские туры в местности очень популярны, а погодные условия в тот день были хорошими. Впрочем, группа альпинистов начала подъем поздно днем – и спуск должен был бы продолжаться до ночи.

Тела трех человек, поднимавшихся вместе, удалось найти в субботу перед тем, как пришлось приостановить спасательные работы из-за ухудшения освещения и условий безопасности. А из-за плохой видимости и тумана вертолеты не удалось поднять на рассвете в воскресенье.

Но как только условия улучшились, спасатели и кинологические группы по поиску перебросили по воздуху на высоту 2600 метров, прежде чем они двинулись на поиски пешком. Уже поздним утром удалось найти тела двух пропавших альпинистов.

Отец и дочь упали с высоты около 200 метров, пишет The Guardian. Их затянуло в нижнюю часть оврага, где и произошла лавина.

Какие еще новости из-за рубежа стоит знать?