Після переїзду до іншої країни кожній людині потрібний час на адаптацію, але деякі речі дивують українців навіть через роки життя за кордоном. Українка Ольга у коментарі 24 Каналу розповіла про один з мінусів життя у Німеччині.

Який основний недолік життя у Німеччині?

Українка Ольга переконана, що сервіс у Німеччині "жахливий, за ще більш жахливу невиправдану ціну". І навіть попри те, що дівчина є економісткою та займається ціноутворенням, цей аспект життя в Німеччині все ще її неабияк дивує.

Тут до сервісної індустрії немає ніяких очікувань, бо це зазвичай студенти на підробітках або низькокваліфіковані мігранти без мови,

– поділилася вона.

Ольга переконана, що в Україні в багатьох випадках робота в сервісі – це вибір людини, і вона може побудувати кар'єру бариста, офіціанта чи майстра манікюру, та залишатися в індустрії роками. А ось у Німеччині це працює зовсім не так, і до сфери послуг не ставляться, як до серйозної роботи.

