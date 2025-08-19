Ціни в німецьких супермаркетах неабияк здивують українців – адже деякі звичні нам продукти там досить дорогі. А ось те, що вважається делікатесом, може бути дешевшим, ніж в Україні, розповіла Ольга 24 Каналу.

Як ціни в Німеччині відрізняються від українських?

Перше, що здивувало українку – так це те, що чимало "екзотики" в Німеччині може коштувати дешевше, ніж звичайнісінька картопля. Наприклад, тропічні фрукти, чи товари англійської кухні обійдуться не так вже й дорого.

Ціни на м'ясо у Німеччині натомість високі.

Водночас, бути веганом дешевше – все зроблено для того, щоб їсти мʼясо було невигідно, і був доступ до якісної смачної веганської альтернативи,

– розповіла дівчина.

Соціальне життя в Німеччині може бути досить недорогим – є чимало заходів, які зовсім безкоштовні, або ж дуже дешеві – наприклад, спортивні гуртки, походи, музичні фестивалі чи публічні відкриті басейни. Ольга переконана, що в Україні все це обійдеться дорожче.

А ось за що у Німеччині доведеться віддати чимало грошей – так це за оренду.



Оренда житла у Німеччині досить дорога / Фото Pexels

Оренда в рази дорожче навіть якщо брати співвідношення прожиткового мінімуму у двох країнах. Оренда кімнати (не квартири) може забрати 30-60% від мінімалки залежно від міста, – поділилася українка.

"Вдарити" по бюджету в Німеччині може також обов'язкове медичне страхування. Як студентці медичне страхування та страхування від нещасних випадків обходиться українці у 160 євро – та згодом ця сума зросте до 280 євро – а це вже 25% від мінімальної зарплатні.

Ще одна значна стаття витрат – це їжа у закладах та кава у кав'ярнях. Вона за словами Ольги не дуже якісна, але досить дорога. До того у Німеччині майже немає дешевих місць для студентів та школярів.

Дорого просто повсюди та для всіх однаково,

– додала Ольга.

