Українка Оксана проживає в Бельгії вже не один рік, і в коментарі 24 Каналу вона розповіла, наскільки сильно ціни в Україні та Бельгії відрізняються.

Наскільки різні ціни у Бельгії та Україні?

За словами Оксани, в Україні деякі товари та послуги значно дешевші, ніж у Бельгії. Зокрема, суттєво відрізняються ціни на овочі та м'ясо – в Бельгії вони коштують чимало.

Окрім того, більше доведеться віддати за похід до кафе та ресторанів. Дорожчі у Бельгії також і різноманітні послуги, як-от перукар чи масаж.

Ще один дорогий аспект життя у Бельгії – це медицина, і особливо стоматологія.

На все інше ціни плюс-мінус однакові,

– додала жінка.

До речі, мінімальна заробітна плата у Бельгії на 2025 рік складає 2029,88 євро на місяць, і тільки за попередній рік вона зросла на 75 євро, пише Poradnuk. Уряд Бельгії переглядає мінімальну заробітну плату двічі на рік, і за останнє десятиліття вона зросла на 528,06 євро.

