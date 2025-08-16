Чимало українців зараз проживають за кордоном. А ті ж, що планують подорожувати в Європі, цікавляться, скільки коштують продукти в магазинах, повідомляє 24 Канал з посиланням на vale.rusova.

Які ціни в італійських магазинах?

Українка розповіла, що їй вдалося купити на 56 євро в італійському супермаркеті. Перше – це готовий салат з тунцем.

Я люблю таке. І зараз я готую обіди тільки для себе, тож для мене це прекрасний варіант, бо готувати нічого не треба,

– поділилася дівчина.

Також вона придбала сир, десяток яєць та два літри води. Окрім того, дівчина купила горгонзолу, куряче філе та філе лосося.

Це зараз буде скарб. Воно було за знижкою, на 13 євро,

– додала українка.

Українка розповіла про покупки в італійському магазині: дивіться відео

Також серед покупок опинилися:

хліб;

кілька банок консервованого тунця;

йогурт;

цукіні;

капуста;

морква;

помідори;

сир;

масло;

інжирні персики.

Все це українка купила на 56 євро. І враховуючи те, що тільки лосось обійшовся у 13 євро, вона вважає такі ціни абсолютно нормальними.

До слова, раніше ми вже розповідали, в який час місяця магазини в Італії закриті, а вулиці порожніють.