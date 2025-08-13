У коментарі для 24 Канал Анна розповіла про один "дивний" закон Нідерландів. Там не можна просто піти у басейн – потрібен спеціальний сертифікат.

Що найбільше здивувало українку в Нідерландах?

Анна Дейнеко розповіла, що жителі Нідерландів, які хочуть відвідувати басейн, повинні мати сертифікат про те, що вони справді вміють плавати.

Діти вчаться тут плавати навіть в одязі, бо здебільшого Нідерланди це висушена від моря земля, тут повсюди канали та дамби. Типу якщо раптом щось, то ти маєш вміти плавати,

– пояснила вона.

До слова, раніше Анна розповіла про плюси та мінуси життя у Нідерландах. Окрім дорогого житла та труднощів з пошуком роботи, українка розповіла про те, що у Нідерландах постійно "сиро".

Попри це, там дуже чисто, добре ставляться до тварин та високі зарплати.