Многие украинцы сейчас проживают за границей. А те же, что планируют путешествовать в Европе, интересуются, сколько стоят продукты в магазинах, сообщает 24 Канал со ссылкой на vale.rusova.
Какие цены в итальянских магазинах?
Украинка рассказала, что ей удалось купить на 56 евро в итальянском супермаркете. Первое – это готовый салат с тунцом.
Я люблю такое. И сейчас я готовлю обеды только для себя, поэтому для меня это прекрасный вариант, потому что готовить ничего не надо,
– поделилась девушка.
Также она приобрела сыр, десяток яиц и два литра воды. Кроме того, девушка купила горгонзолу, куриное филе и филе лосося.
Это сейчас будет сокровище. Оно было по скидке, на 13 евро,
– добавила украинка.
Украинка рассказала о покупках в итальянском магазине: смотрите видео
Также среди покупок оказались:
- хлеб;
- несколько банок консервированного тунца;
- йогурт;
- цуккини;
- капуста;
- морковь;
- помидоры;
- творог;
- масло;
- инжирные персики.
Все это украинка купила на 56 евро. И учитывая то, что только лосось обошелся в 13 евро, она считает такие цены абсолютно нормальными.
Все это украинка купила на 56 евро. И учитывая то, что только лосось обошелся в 13 евро, она считает такие цены абсолютно нормальными.