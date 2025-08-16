Многие украинцы сейчас проживают за границей. А те же, что планируют путешествовать в Европе, интересуются, сколько стоят продукты в магазинах, сообщает 24 Канал со ссылкой на vale.rusova.

Интересно Украинка рассказала о самом странном законе Нидерландов

Какие цены в итальянских магазинах?

Украинка рассказала, что ей удалось купить на 56 евро в итальянском супермаркете. Первое – это готовый салат с тунцом.

Я люблю такое. И сейчас я готовлю обеды только для себя, поэтому для меня это прекрасный вариант, потому что готовить ничего не надо,

– поделилась девушка.

Также она приобрела сыр, десяток яиц и два литра воды. Кроме того, девушка купила горгонзолу, куриное филе и филе лосося.

Это сейчас будет сокровище. Оно было по скидке, на 13 евро,

– добавила украинка.

Украинка рассказала о покупках в итальянском магазине: смотрите видео

Также среди покупок оказались:

хлеб;

несколько банок консервированного тунца;

йогурт;

цуккини;

капуста;

морковь;

помидоры;

творог;

масло;

инжирные персики.

Все это украинка купила на 56 евро. И учитывая то, что только лосось обошелся в 13 евро, она считает такие цены абсолютно нормальными.

К слову, ранее мы уже рассказывали, в какое время месяца магазины в Италии закрыты, а улицы пустеють.