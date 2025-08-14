Італія, особливо влітку – це одна з найпопулярніших європейських країн для відпочинку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Але якщо ви хочете під час відпустки не тільки лежати на пляжі, але й розважитися у гамірному місті, варто врахувати один нюанс.

Коли не варто їхати в Італію?

Роб, що живе в Італії, поділився кількома порадами щодо того, коли не варто відправлятися на відпочинок – адже міста можуть здатися значно тихішими, ніж очікувалося.

Зараз літо, і в Італії є традиція під назвою Феррагосто. На папері це давнє римо-католицьке свято, яке офіційно припадає на 15 серпня, але на практиці складається враження, що з наближенням серпня люди просто зникають,

– розповів він.

Роб помітив, що чимало невеликих бізнесів закриваються, а вулиці стають тихими. Сам він живе у центрі Флоренції, що у Тоскані, і його улюблене кафе закрилося аж на 6 тижнів, аби персонал міг поїхати до моря. Більшість місцевих закладів закриваються принаймні на кілька тижнів.



Святкування в Італії припиняє роботу магазинів / Фото Pexels

Для Роба, який переїхав до Італії зі США, це дивина. Але водночас це допомогло йому зрозуміти, що він вміє наполегливо працювати та "виживати", а італійці "живуть життя з палкою душею".

Прості традиції, такі як Феррагосто, навчили мене, що життя — це не лише те, що ти створюєш, а й те, заради чого ти зупиняєшся,

– поділився чоловік.

Давнє свято Феррагосто було засноване імператором Августом ще у 18 році до нашої ери, аби дати вихідний робітникам Римської імперії. Після місяців важкої праці на полях вони могли відвідати своїх рідних. І спершу свято проходило 1 серпня, але згодом католицька церква перенесла його на 15 серпня, аби воно збігалося з Успінням Пресвятої Діви Марії.

А в Італії зараз Феррагосто – це не просто свято. Це повноцінний літній карантин, тож в середині серпня годі й розраховувати на те, що маленькі сімейні бізнеси працюватимуть. Магазини закриваються на тижні, а іноді й на місяць – ціла Італія бере паузу.

