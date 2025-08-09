Українка поділилася несподіваними мінусами життя в Італії, про які туристи та люди, які планують переїзд до країни, часто навіть не здогадуються, повідомляє 24 Канал з посиланням на dariasuhak.
Які є недоліки в Італії
Причин, чому не хоче залишатися в Італії, українка назвала кілька.
Бюрократія
Передусім залишатися в країні жінка не хоче через те, що в Італії дуже багато бюрократії, і оформлення документів часто займає чимало часу.
Бруд у місті
Українка, що живе в Римі, розповіла, що чисто в місті тільки у тих місцях, де зазвичай ходять туристи. А ось решта Риму дуже брудна та неохайна.
Українка розповіла про життя в Італії: дивіться відео
Нещирі люди
Українка поділилася, що зійтися думками з італійцями для неї непросто.
Я звикла більше до нашої української натури. Людина має бути щира, а коли людина так в лице тобі посміхається… Тут дуже важко заводити друзів,
– додала жінка.
Попри те, що вона вже кілька років живе у Римі, спілкується переважно з чоловіком та донькою, а також з кількома подругами в Україні.
