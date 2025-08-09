Українка поділилася несподіваними мінусами життя в Італії, про які туристи та люди, які планують переїзд до країни, часто навіть не здогадуються, повідомляє 24 Канал з посиланням на dariasuhak.

Цікаво Один предмет в ручній поклажі призведе до купи проблем в аеропорту: можете пропустити рейс

Які є недоліки в Італії

Причин, чому не хоче залишатися в Італії, українка назвала кілька.

Бюрократія

Передусім залишатися в країні жінка не хоче через те, що в Італії дуже багато бюрократії, і оформлення документів часто займає чимало часу.

Бруд у місті

Українка, що живе в Римі, розповіла, що чисто в місті тільки у тих місцях, де зазвичай ходять туристи. А ось решта Риму дуже брудна та неохайна.

Українка розповіла про життя в Італії: дивіться відео

Нещирі люди

Українка поділилася, що зійтися думками з італійцями для неї непросто.

Я звикла більше до нашої української натури. Людина має бути щира, а коли людина так в лице тобі посміхається… Тут дуже важко заводити друзів,

– додала жінка.

Попри те, що вона вже кілька років живе у Римі, спілкується переважно з чоловіком та донькою, а також з кількома подругами в Україні.

До слова, раніше ми вже розповідали про недоліки та переваги життя у Нідерландах.