Украинка поделилась неожиданными минусами жизни в Италии, о которых туристы и люди, которые планируют переезд в страну, часто даже не догадываются, сообщает 24 Канал со ссылкой на dariasuhak.
Какие есть недостатки в Италии
Причин, почему не хочет оставаться в Италии, украинка назвала несколько.
Бюрократия
Прежде всего оставаться в стране женщина не хочет из-за того, что в Италии очень много бюрократии, и оформление документов часто занимает немало времени.
Грязь в городе
Украинка, живущая в Риме, рассказала, что чисто в городе только в тех местах, где обычно ходят туристы. А вот остальной Рим очень грязный и неопрятный.
Украинка рассказала о жизни в Италии: смотрите видео
Неискренние люди
Украинка поделилась, что сойтись мнениями с итальянцами для нее непросто.
Я привыкла больше к нашей украинской натуре. Человек должен быть искренний, а когда человек так в лицо тебе улыбается... Здесь очень трудно заводить друзей,
– добавила женщина.
Несмотря на то, что она уже несколько лет живет в Риме, общается преимущественно с мужем и дочерью, а также с несколькими подругами в Украине.
