Украинка поделилась неожиданными минусами жизни в Италии, о которых туристы и люди, которые планируют переезд в страну, часто даже не догадываются, сообщает 24 Канал со ссылкой на dariasuhak.

Какие есть недостатки в Италии

Причин, почему не хочет оставаться в Италии, украинка назвала несколько.

Бюрократия

Прежде всего оставаться в стране женщина не хочет из-за того, что в Италии очень много бюрократии, и оформление документов часто занимает немало времени.

Грязь в городе

Украинка, живущая в Риме, рассказала, что чисто в городе только в тех местах, где обычно ходят туристы. А вот остальной Рим очень грязный и неопрятный.

Украинка рассказала о жизни в Италии: смотрите видео

Неискренние люди

Украинка поделилась, что сойтись мнениями с итальянцами для нее непросто.

Я привыкла больше к нашей украинской натуре. Человек должен быть искренний, а когда человек так в лицо тебе улыбается... Здесь очень трудно заводить друзей,

– добавила женщина.

Несмотря на то, что она уже несколько лет живет в Риме, общается преимущественно с мужем и дочерью, а также с несколькими подругами в Украине.

