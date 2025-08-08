В комментарии для 24 Канал Анна рассказала, что ее больше всего нравится в Нидерландах, и наоборот – что не очень устраивает.

Почему хорошо жить в Нидерландах?

Первый плюс, на который указала девушка: высокий уровень жизни в стране. Местные жители имеют высокую зарплату, поэтому и уровень жизни тоже соответствующий.

Также вокруг чисто и опрятно, и к животным относятся с любовью. Для девушки это крайне важно, ведь в Украине она была волонтеркой в приюте, и сама имеет кота и собаку.

Чистота вокруг, минимум нищих и бездомных. Нет бездомных животных и черного разведения на рынке,

– рассказала она.

Также ей нравится, что в Нидерландах много молодежных тусовок и большое украинское сообщество.

Какие минусы жизни в Нидерландах?

По словам Анны, в Нидерландах "постоянная сырость". Также там довольно трудно найти работу из-за большого спроса, как и во всей Европе.

А еще – там действительно сложно записаться к врачу.

Очень тяжело попасть к врачу, если ты не на грани смерти,

– добавила украинка.

