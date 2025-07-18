Девушка заметила, что в целом немцы не интересовались Украиной. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @ilonkiss_.
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Что думали немцы об Украине раньше и как это изменилось?
По словам украинки, немцы знали об Украине только то, что она была в СССР.
Они думали, что она и осталась Советским Союзом. Они думали, что Украина – это неразвитая страна, что это Советский Союз и застряла еще в тех, каких-то временах,
– сказала она.
Украинка рассказала, что ее учитель в гимназии был очень шокирован, когда услышал, как она общается с ним на английском.
Он спросил у меня: "Откуда ты так хорошо знаешь английский?" Я говорю: "Ну, в школе учила". Он: "У вас в школе есть английский?". Он был удивлен, что в Украине учат английский,
– рассказала девушка.
Она добавила – немцы думали, что украинцы "ничего не знают" и "ничего не умеют" и мечтают жить в странах ЕС. Теперь же, по ее словам, немцы увидели, что Украина тоже развитая и хорошая страна, а украинцы такие же как европейцы.
Что немцы думали об Украине: смотрите видео
К слову, недавно другая украинка рассказала о минусах жизни в Германии.