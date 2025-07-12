Ксения заявила, что проживает в Германии полгода, но за это время она столкнулась со многими проблемами. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @kseniialazarieva.

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Минусы жизни в Германии

Первое, на что обратила внимание украинка – это бюрократия. Она заявила, что ей есть с чем сравнивать, потому что до этого она успела год пожить в Ирландии.

По ее словам, там на все нужно было "несколько документов", как в Украине, а в Германии "по любому поводу ожидай письмо".

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Второй минус, который она назвала – отношение к беженцам.

К сожалению, часто я сталкиваюсь с расизмом в сторону беженцев, в частности украинцев, как "мешают жить немцам". И в целом общество очень закрытое и неприветливое,

– заявила девушка.

Третье, на что указала Ксения – это высокие налоги. Девушка заметила, что значительная часть зарплаты идет на налоги и обязательные страховые взносы.

Почти половина дохода может идти на налог, пенсионное, страхование, медицину и тому подобное. В результате остаются копейки и сбережений мало,

– сказала она.

Украинка о минусах жизни в Германии: смотрите видео

К слову, ранее мы писали о нестандартных запретах в Германии, которые удивляют многих иностранцев.