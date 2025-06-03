Полина отметила, что ей пришлось пожить в обеих странах, поэтому ей "есть что сказать". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @mrs.faustova.

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Испания или Германия: какую страну выбрать для жизни

Украинка рассказала, что в случае, если нужна денежная поддержка, хоть на первое время, пока вы ищете работу, то следует выбрать Германию.

В Испании поддержки нет – ты сам по себе, и нужно работать или иметь достаточно финансов для того, чтобы жить.

В Испанию едут только те, у кого уже есть удаленная работа и они уверены в своих возможностях. А Германия очень социальная страна, она много кого поддерживает и содержит уже много лет,

– рассказала Полина.

В то же время большой недостаток Германии – бюрократия. По ее словам, "с немецкой бюрократией Испания вообще не сравнится".

В Испании все быстрее и легче. Медицинское страхование. В Германии это просто был ужас. С каждой моей зарплаты, каждый месяц отчислялось столько денег на то страхование... А когда мне было нужно воспользоваться им, я ждала 4 – 5 месяцев,

– сказала девушка.

Зато в Испании, с ее слов, страхование стоит дешевле и можно записаться к врачу "день в день" или на следующий день.

Относительно языка – то его нужно знать в обеих странах. Однако в Германии можно найти людей, которые понимают английский, в отличие от Испании.

А вот насчет климата – то здесь кому что больше нравится. В Германии обычно пасмурная погода и часто дождь, а в Испании – жара.

Что выбрать – Германию или Испанию: смотрите видео

Полина подытожила – людям, которым нужна социальная поддержка, следует выбрать Германию. А если у вас уже "все хорошо", и вы хотите просто наслаждаться жизнью, морем и солнцем – то Испанию.

В то же время отметим, что в Испании существуют оккупанты – люди, которые могут просто так занять чужое пустое жилье. Поэтому жителям этой страны приходится прибегать к различным мерам, чтобы уберечь свое имущество.