Ксенія заявила, що проживає у Німеччині пів року, але за цей час вона зіштовхнулася з багатьма проблемами. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @kseniialazarieva.

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Мінуси життя у Німеччині

Перше, на що звернула увагу українка – це бюрократія. Вона заявила, що їй є з чим порівнювати, тому що до цього вона встигла рік пожити в Ірландії.

За її словами, там на все потрібно було "кілька документів", як в Україні, а у Німеччині "з будь-якого приводу очікуй лист".

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Другий мінус, який вона назвала – ставлення до біженців.

На жаль, часто я зіштовхуюсь з расизмом в сторону біженців, зокрема українців, як "заважають жити німцям". Та в цілому суспільство дуже закрите і непривітне,

– заявила дівчина.

Третє, на що вказала Ксенія – це високі податки. Дівчина зауважила, що значна частина зарплати йде на податки та обов'язкові страхові внески.

Майже половина доходу може йти на податок, пенсійне, страхування, медицину тощо. В результаті залишаються копійки й заощаджень мало,

– сказала вона.

Українка про мінуси життя у Німеччині: дивіться відео

До слова, раніше ми писали про нестандартні заборони у Німеччині, які дивують багатьох іноземців.