Цены в немецких супермаркетах изрядно удивят украинцев – ведь некоторые привычные нам продукты там достаточно дорогие. А вот то, что считается деликатесом, может быть дешевле, чем в Украине, рассказала Ольга 24 Каналу.

Как цены в Германии отличаются от украинских?

Первое, что удивило украинку – так это то, что немало "экзотики" в Германии может стоить дешевле, чем обычная картошка. Например, тропические фрукты, или товары английской кухни обойдутся не так уж и дорого.

Цены на мясо в Германии зато высокие.

В то же время, быть веганом дешевле – все сделано для того, чтобы есть мясо было невыгодно, и был доступ к качественной вкусной веганской альтернативе,

– рассказала девушка.

Социальная жизнь в Германии может быть достаточно недорогой – есть немало мероприятий, которые совсем бесплатные, или очень дешевые – например, спортивные кружки, походы, музыкальные фестивали или публичные открытые бассейны. Ольга убеждена, что в Украине все это обойдется дороже.

А вот за что в Германии придется отдать немало денег – так это за аренду.



Аренда жилья в Германии достаточно дорогая / Фото Pexels

Аренда в разы дороже даже если брать соотношение прожиточного минимума в двух странах. Аренда комнаты (не квартиры) может забрать 30-60% от минималки в зависимости от города, – поделилась украинка.

"Ударить" по бюджету в Германии может также обязательное медицинское страхование. Как студентке медицинское страхование и страхование от несчастных случаев обходится украинке в 160 евро – и впоследствии эта сумма возрастет до 280 евро – а это уже 25% от минимальной зарплаты.

Еще одна значительная статья расходов – это еда в заведениях и кофе в кафе. Она по словам Ольги не очень качественная, но достаточно дорогая. К тому же в Германии почти нет дешевых мест для студентов и школьников.

Дорого просто везде и для всех одинаково,

– добавила Ольга.

