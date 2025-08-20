После переезда в другую страну каждому человеку нужно время на адаптацию, но некоторые вещи удивляют украинцев даже спустя годы жизни за границей. Украинка Ольга в комментарии 24 Канала рассказала об одном из минусов жизни в Германии.

Какой основной недостаток жизни в Германии?

Украинка Ольга убеждена, что сервис в Германии "ужасный, за еще более ужасную неоправданную цену". И даже несмотря на то, что девушка является экономистом и занимается ценообразованием, этот аспект жизни в Германии все еще ее изрядно удивляет.

Здесь к сервисной индустрии нет никаких ожиданий, потому что это обычно студенты на подработках или низкоквалифицированные мигранты без языка,

– поделилась она.

Ольга убеждена, что в Украине во многих случаях работа в сервисе – это выбор человека, и он может построить карьеру бариста, официанта или мастера маникюра, и оставаться в индустрии годами. А вот в Германии это работает совсем не так, и к сфере услуг не относятся, как к серьезной работе.

