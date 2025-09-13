Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вторжение российских дронов в Польшу. Он отметил, что не считает НАТО проваленным.

Всюду, где есть НАТО, войны нет. Но когда сегодня идут сигналы такие, надо ответить,

– подчеркнул украинский лидер.

По словам Зеленского, это не требует от Альянса привлекать конкретное оружие, ведь никто не хочет расширения войны. В то же время нужны сильные ответы на угрозу с российской стороны.

В качестве примера решения, президент назвал предоставление Украине оружия, которым можно уничтожать не только вражеские дроны, но и заводы, где они производятся.

Почему? Потому что летят дроны, и украинцы не могут их сбить, и часть дронов прилетает на территорию НАТО,

– добавил Зеленский.

Что известно об атаке дронов по НАТО?