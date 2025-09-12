Однако пока мир не видит, что Пекин стремится, чтобы россияне прекратили убивать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента на ежегодной конференции YES 2025.

Смотрите также Китай "играет мышцами": почему Трамп игнорирует серьезные сигналы из Пекина

Что сказал Зеленский о Китае?

Украинский глава государства отметил, что Китай призвал к прекращению огня и к избежанию эскалации войны, но Владимир Путин ничего не сделал. Однако это не мешает Пекину гостеприимно принимать российского диктатора и "говорить с ним о самом главном – долголетии".

Возможно у Путина есть определенное уважение к Индии, его слова об этом вроде бы свидетельствуют, но и призывы Индии к прекращению войны, заявления, что наш век – не время для войны – Россия тоже проигнорировала,

– добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что это касается всех в мире, ведь россияне не прекращают убивать. Президент считает, что Путин размышлял над тем, долго ли может сохраняться внимание Америки и президента США Дональда Трампа к войне в Украине и необходимости ее завершения, долго ли Америка будет поддерживать защиту Украины от российских ударов.

Зеленский выразил уверенность, что глава Кремля стремится к продолжению войны и отметил, что Путин не верит в Америку, в Европу, в Запад, и именно поэтому Россия воюет.

Однако диктатор верит в Китай, Иран, КНДР и поэтому он ищет стратегических соглашений именно там. Сейчас Путин делает ставку на то, что деньги "подточат все вещи". По словам президента, он верит, что деньги позволят ему купить себе прощение за все и именно таков его план.

Действия Китая относительно войны в Украине: что стоит знать?