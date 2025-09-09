Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что Дональд Трамп демонстрирует странное отношение к Китаю. Однако рано или поздно Вашингтону придется прибегнуть к более решительным действиям.

К теме Трамп поручил Пентагону готовиться к сдерживанию России и Китая

Почему Трамп демонстрирует странную реакцию на угрозы, поступающие из Китая?

Фесенко отметил, что ранее китайское руководство не приглашало северокорейского диктатора в Пекин. На этот же раз был сделан целый ряд шагов, что свидетельствуют об усилении политических связей между Китаем и Северной Кореей.

Это демонстрация именно Соединенным Штатам того, что Китай может объединить вокруг себя антизападные политические режимы, и они могут стать союзниками КНР,

– подчеркнул политолог.

В то же время Россия и Северная Корея уже являются военными союзниками, ведь северокорейцы воевали против Украины в Курской области. Китай напрямую не поддерживает войну России против Украины. Также он не имеет военного союза с Северной Кореей. С Москвой у Пекина, как заметил он, военно-техническое сотрудничество и иногда они проводят совместные военные учения.

Однако демонстрация Китаем военных мышц во время парада и присутствие Путина и Ким Чен Ына – это явный месседж американцам. Мол, видите, мы можем вокруг себя их объединить, и не только их. Это вызов Соединенным Штатам, который надо воспринимать очень серьезно. В Европе многие политики и эксперты его именно так и восприняли,

– подчеркнул он.

Что касается Дональда Трампа, то его реакция, по мнению Фесенко, очень странная и немного конспирологическая. Он даже использовал термин "заговор" против Америки, комментируя события в Пекине.

А с другой стороны он "передал поздравления" (Путину и Ким Чен Ыну. – 24 Канал). Это выглядит как поведение подростка. Он будто обижается, что против него хотят дружить и готовят заговор. А он сам хочет договариваться,

– отметил Владимир Фесенко.

Трамп мог бы, по словам политолога, также продемонстрировать западное лидерство, консолидацию вокруг себя западных стран, как это сделал Си Цзиньпин, объединяя возле себя прямых и косвенных партнеров. Вместо этого президент США выдвигает мелкие претензии европейским и другим западным странам. И это не усиливает единство западного мира.

Сейчас же мы видим эмоции, обиды вместо того, чтобы показать силу Америки, в частности, ее военную мощь. Это является проблемой,

– объяснил он.

Однако постепенно в США начинают понимать, какие вызовы готовит им Китай. Поэтому лишь вопрос времени, добавил политолог, когда они начнут на них реагировать. Это, вероятно, будет усилением гонки вооружений и восстановлением политических связей с традиционными союзниками. Украина также должна претендовать на роль союзника США, и в Вашингтоне тоже рано или поздно это поймут.

Как Трамп реагирует на демонстрацию силы Китая?