Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зазначивши, що Дональд Трамп демонструє дивне ставлення до Китаю. Проте рано чи пізно Вашингтону доведеться вдатися до рішучіших дій.

До теми Трамп доручив Пентагону готуватися до стримування Росії та Китаю

Чому Трамп демонструє дивну реакцію на загрози, що надходять з Китаю?

Фесенко наголосив, що раніше китайське керівництво не запрошувало північнокорейського диктатора до Пекіна. Цього ж разу була зроблена ціла низка кроків, що свідчать про посилення політичних зв'язків між Китаєм і Північною Кореєю.

Це демонстрація саме Сполученим Штатам того, що Китай може об'єднати навколо себе антизахідні політичні режими, і вони можуть стати союзниками КНР,

– підкреслив політолог.

Водночас Росія і Північна Корея вже є військовими союзниками, адже північнокорейці воювали проти України в Курській області. Китай напряму не підтримує війну Росії проти України. Також він не має військового союзу з Північною Кореєю. З Москвою у Пекіна, як зауважив він, військово-технічне співробітництво та іноді вони проводять спільні військові навчання.

Однак демонстрація Китаєм військових м'язів під час параду та присутність Путіна та Кім Чен Ина – це явний меседж американцям. Мовляв, бачите, ми можемо довкола себе їх об'єднати, і не тільки їх. Це виклик Сполученим Штатам, який треба сприймати дуже серйозно. В Європі багато політиків та експертів його саме так і сприйняли,

– підкреслив він.

Щодо Дональда Трампа, то його реакція, на думку Фесенка, дуже дивна та трохи конспірологічна. Він навіть використав термін "змова" проти Америки, коментуючи події в Пекіні.

А з іншого боку він "передав вітання" (Путіну та Кім Чен Ину. – 24 Канал). Це виглядає як поведінка підлітка. Він ніби ображається, що проти нього хочуть дружити та готують змову. А він сам хоче домовлятися,

– зазначив Володимир Фесенко.

Трамп міг би, за словами політолога, також продемонструвати західне лідерство, консолідацію навколо себе західних країн, як це зробив Сі Цзіньпін, гуртуючи біля себе прямих і непрямих партнерів. Замість цього президент США висуває дрібні претензії європейським та іншим західним країнам. І це не посилює єдність західного світу.

Наразі ж ми бачимо емоції, образи замість того, щоб показати силу Америки, зокрема, її військову потужність. Це є проблемою,

– пояснив він.

Однак поступову в США починають розуміти, які виклики готує їм Китай. Тому лише питання часу, додав політолог, коли вони почнуть на них реагувати. Це, імовірно, буде посиленням гонки озброєнь та відновленням політичних зв'язків з традиційними союзниками. Україна також має претендувати на роль союзника США, і у Вашингтоні теж рано чи пізно це зрозуміють.

Як Трамп реагує на демонстрацію сили Китаю?