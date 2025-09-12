Однак наразі світ не бачить, що Пекін прагне, аби росіяни припинили вбивати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента на щорічній конференції YES 2025.

Що сказав Зеленський про Китай?

Український глава держави зазначив, що Китай закликав до припинення вогню та до уникнення ескалації війни, але Володимир Путін нічого не зробив. Проте це не заважає Пекіну гостинно приймати російського диктатора та "говорити з ним про найголовніше – довголіття".

Можливо у Путіна є певна повага до Індії, його слова про це начебто свідчать, але і заклики Індії до припинення війни, заяви, що наше століття – не час для війни – Росія теж проігнорувала,

– додав Зеленський.

Він наголосив, що це стосується всіх у світі, адже росіяни не припиняють вбивати. Президент вважає, що Путін роздумував над тим, чи довго може зберігатися увага Америки та президента США Дональда Трампа до війни в Україні та необхідності її завершення, чи довго Америка буде підтримувати захист України від російських ударів.

Зеленський висловив впевненість, що очільник Кремля прагне продовження війни й наголосив, що Путін не вірить в Америку, в Європу, в Захід, і саме тому Росія воює.

Однак диктатор вірить в Китай, Іран, КНДР і тому він шукає стратегічних угод саме там. Зараз Путін робить ставку на те, що гроші "підточать усі речі". За словами президента, він вірить, що гроші дозволять йому купити собі пробачення за все і саме таким є його план.

Дії Китаю щодо війни в Україні: що варто знати?