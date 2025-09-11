Такие действия России можно охарактеризовать как "постоянное тыканье медведя". Соответствующее заявление сделал Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири, передает 24 Канал со ссылкой на материал Bloomberg.
Как Россия терроризирует Евросоюз?
На ежегодном общем собрании Ryanair в Дублине 11 сентября гендиректор компании подчеркнул провокационный характер кремлевской стратегии. В частности речь идет о недавнем инциденте с вторжением российских дронов в Польшу и Литву 10 сентября.
Майкл О'Лири предупредил, что подобные инциденты станут нормой для европейских авиаперевозчиков на ближайшие годы, создавая не столько угрозу безопасности, сколько постоянные перебои в работе.
Это будет длительной проблемой для всех авиакомпаний и европейских граждан на последующие годы,
– отметил О'Лири, подчеркивая необходимость решительного ответа со стороны Европы.
По его словам, рост активности НАТО в южной и восточной Польше уже ограничивает доступное воздушное пространство для коммерческих рейсов, что приводит к задержкам и нарушениям графиков.
В день инцидента лишь 60% рейсов Ryanair вылетели вовремя, по сравнению с типичными 90%, что иллюстрирует масштаб проблемы.
Гендиректор выразил уверенность в быстрой реакции европейских лидеров на закрытие воздушного пространства для защиты самолетов, но подчеркнул, что регулярные такие меры превратят авиацию в жертву политической нестабильности.
Что известно об инциденте с российскими дронами в Польше и Литве?
- По данным западных СМИ, польские силы ПВО сбили несколько дронов, но ситуация вызвала цепную реакцию: задержки рейсов по всей Европе, хаос в аэропортах и значительные экономические потери для авиакомпаний.
- Российские дроны во время атаки направлялись к логистическому хабу на территории аэропорта "Жешув-Ясенка".
- По оценкам НАТО, от 22 до 25 беспилотников целенаправленно вошли в зону Альянса, из которых три были уничтожены истребителями F-35 Королевских ВВС Нидерландов.
- Стало известно о первом прецеденте с вторжением двух российских дронов в воздушное пространство Литвы. Страна является стратегически важной для НАТО, в частности из-за ее близости с Калининградской областью России.
- Историк и дипломат Роман Бессмертный заявил, что удар по Польше был проверкой системы противовоздушной обороны НАТО.
- Речь идет не о случайной провокации, а о заранее подготовленной операции, ведь дроны проникали на польскую территорию с нескольких направлений и не только со стороны украинского воздушного пространства.