Такі дії Росії можна схарактеризувати як "постійне штрикання ведмедя". Відповідну заяву зробив Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі, передає 24 Канал із посиланням на матеріал Bloomberg.

До теми Атака дронів по Польщі: експерти пояснили, чому НАТО мовчить та як Альянс мав би відповісти

Як Росія тероризує Євросоюз?

На щорічних загальних зборах Ryanair в Дубліні 11 вересня гендиректор компанії підкреслив провокаційний характер кремлівської стратегії. Зокрема йдеться про нещодавній інцидент із вторгненням російських дронів до Польщі та Литви 10 вересня.

Майкл О'Лірі попередив, що подібні інциденти стануть нормою для європейських авіаперевізників на найближчі роки, створюючи не стільки загрозу безпеці, скільки постійні перебої в роботі.

Це буде тривалою проблемою для всіх авіакомпаній і європейських громадян на наступні роки,

– зазначив О'Лірі, наголошуючи на необхідності рішучої відповіді з боку Європи.

За його словами, зростання активності НАТО в південній і східній Польщі вже обмежує доступний повітряний простір для комерційних рейсів, що призводить до затримок і порушень графіків.

У день інциденту лише 60% рейсів Ryanair вилетіли вчасно, порівняно з типовими 90%, що ілюструє масштаб проблеми.

Гендиректор висловив упевненість у швидкій реакції європейських лідерів на закриття повітряного простору для захисту літаків, але підкреслив, що регулярні такі заходи перетворять авіацію на жертву політичної нестабільності.

Що відомо про інцидент із російськими дронами в Польщі та Литві?