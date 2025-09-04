Во время рейса обнаружили неисправности самолета, поэтому пришлось возвращаться в Испанию. Об этом сообщили в офисе главы правительства, передает 24 Канал, ссылаясь на Sky News.

К теме Самолет фон дер Ляйен не мог приземлиться из-за глушения GPS: в Европе подозревают Россию, – FT

Что произошло с самолетом Педро Санчеса?

Премьер-министр Испании Педро Санчес планировал посетить Париж с дипломатическим визитом, однако не смог лично присоединиться к встрече "коалиции решительных".

Его самолет вынужден был вернуться в Мадрид из-за технических проблем.

Как выяснилось, инцидент с поломкой обнаружили уже во время полета. Неисправность невозможно было устранить в воздухе, поэтому борт вернулся в столицу Испании.

В итоге Санчес участвует в переговорах "коалиции желающих" в виртуальном формате.

Этот случай стал третьим за последнюю неделю авиационным инцидентом, что помешал европейским лидерам эффективно осуществлять свои официальные визиты.

Другие случаи технических неисправностей самолетов европейских лидеров