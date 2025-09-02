Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что технически это возможно обеспечить, поэтому не стоит исключать вероятность участия в этом россиян.

Как восстанавливается ориентирование самолетов?

Из-за того, что система GPS вышла из строя, пилоту пришлось почти час летать над аэропортом. Впоследствии он использовал бумажную карту и совершил посадку.

Военный эксперт задумался над вопросом, как на эту ситуацию будут реагировать спецслужбы европейских стран. По его убеждению, надо создавать бесполетную зону или зону контроля на Западе Украины под бдительным оком западных воздушных средств.

Возможность отогнать российские средства от стран НАТО обычно есть на определенную дальность. Структуры Альянса могут перекрыть море и небо. Но почему они это не делают – открытый вопрос,

– озвучил Свитан.

Самолеты в основном перемещаются благодаря GPS навигации. Все спутники геолокации передают сигналы точного времени. Есть корреляция на скорость, на высоту над уровнем моря, потому что на разных высотах время идет по-разному.

Вносятся все эти коэффициенты, по разнице захода сигналов определяется местоположение и выдаются определенные команды на экран или управления самолетом. Свитан объяснил, что если потеряно полностью ориентирование, то экипаж поднимается на определенную высоту для хорошей радиозаметности, становится в так называемую правую минутную коробку.

"Диспетчеры, увидев как судно идет под углом 90 градусов, а ежеминутно происходит разворот, понимают, что самолет потерял ориентировку. Тогда пытаются радиоконтактом наладить его, вывести самолет на аэродром, или присылают истребитель, который устанавливает визуальный контакт с этим судном и выводит его к ближайшему аэродрому", – объяснил Свитан.

Летчик-инструктор отметил, что механизмов для восстановления ориентировки самолета очень много. Вмешательство в систему управления воздушного судна, тем более гражданского, как подытожил Свитан – это террористический акт.

Он озвучил, что в случае с самолетом, которым передвигалась Урсула фон дер Ляйен, прослеживается преднамеренные действия. Теперь, по словам военного эксперта, должно быть начато расследование этого инцидента, чтобы доказать внешнее вмешательство в работу аппаратуры самолета.

Коротко об инциденте в Болгарии