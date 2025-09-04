Під час рейсу виявили несправності літака, тому довелося повертатися до Іспанії. Про це повідомили в офісі глави уряду, передає 24 Канал, посилаючись на Sky News.
До теми Літак фон дер Ляєн не міг приземлитися через глушіння GPS: у Європі підозрюють Росію, – FT
Що сталося з літаком Педро Санчеса?
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес планував відвідати Париж з дипломатичним візитом, однак не зміг особисто доєднатися до зустрічі "коаліції рішучих".
Його літак змушений був повернутися до Мадрида через технічні проблеми.
Як з'ясувалося, інцидент з поломкою виявили вже під час польоту. Несправність неможливо було усунути в повітрі, тож борт повернувся до столиці Іспанії.
У підсумку Санчес бере участь у переговорах "коаліції охочих" у віртуальному форматі.
Цей випадок став третім за останній тиждень авіаційним інцидентом, що завадив європейським лідерам ефективно здійснювати свої офіційні візити.
Інші випадки технічних несправностей літаків європейських лідерів
- Днями літак з Гітанасом Науседою на борту деякий час не міг здійснити посадку в аеропорту Вільнюса через повідомлення про загрозу безпілотника.
- У понеділок, 1 вересня, літак президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн зіткнувся з проблемами навігації через глушіння GPS.
- Тоді пілоти змушені були приземлятися в Болгарії за паперовими картами. Повідомлялося, що несправності могли виникнути через втручання Росії.
- У коментарі щодо інциденту з літаком президентки Єврокомісії Дональд Трамп зауважив, що вона пережила "цікаву подію". Президент США підкреслив, що ситуація викликала занепокоєння у НАТО.
- Водночас військовий експерт Роман Світан наголосив, що втручання у роботу цивільних авіаційних систем управління варто трактувати як акт тероризму.