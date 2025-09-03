Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа во время общения с журналистами в Белом доме.
Смотрите также Самолет фон дер Ляйен не мог приземлиться из-за глушения GPS: в Европе подозревают Россию, – FT
Что Трамп думает о ситуации с самолетом президента Еврокомиссии?
Так, в ответ на вопрос об инциденте с Урсулой фон дер Ляйен Дональд Трамп отметил, что у нее "было интересное событие". Американский лидер назвал главу Еврокомиссии "выдающейся женщиной" и добавил, что НАТО обеспокоено ситуацией.
Трамп указал, что "никто не знает", из-за чего у самолета главы Еврокомиссии перестал работать GPS.
Но у нее забрали возможность использовать телефон. Знаете, иногда это хорошо. Если бы такое когда-то произошло со мной, я был бы счастлив,
– добавил президент США.
Что произошло с самолетом Урсулы фон дер Ляйен?
1 сентября президент Еврокомиссии направлялась в Пловдив, чтобы встретиться с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым. Однако во время захода на посадку система GPS во всей зоне аэропорта полностью вышла из строя.
Из-за неисправности пилот был вынужден в течение часа кружить над аэропортом, после чего решил совершить ручную посадку с помощью бумажных карт. Подозревают, что к инциденту причастна Россия.
Болгарские власти говорят, что такие случаи стали "почти ежедневной практикой" на восточном фланге ЕС.
Другие заявления Дональда Трампа 2 сентября
Во время пресс-конференции Дональд Трамп прокомментировал слухи о своей смерти. Президент США назвал их "фейковыми новостями". "Я два дня не давал пресс-конференций, и они сказали: "С ним что-то не так", – добавил он.
Кроме того, американский лидер сделал загадочное заявление о Владимире Путине: "Я узнал вещи, которые будут очень интересными. Вы узнаете о них через несколько дней".
Трамп отметил, что несколько дней назад у него состоялась очень хорошая встреча с Путиным. По его словам, если из этого ничего не получится, то США займут другую позицию.
Трамп утверждает, что новые тарифы США обеспечили стране "выгодное положение" и благодаря этому удалось избежать "экономической катастрофы".