Он назвал их "фейковыми новостями". Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию.
Смотрите также "Трамп исчез": американцы в сети распространяют теории о смерти президента США
Трамп появился в Белом доме 2 сентября
На фоне слухов об ухудшении здоровья и даже смерти американский президент, в конце концов, вышел к журналистам в Белом доме. Правда, выступление политика задержалось более чем на 30 минут.
Я два дня не давал пресс-конференций, и они сказали: "С ним что-то не так",
– жалуется Трамп.
Он объявил о переезде штаб-квартиры Космического командования США из Колорадо в Алабаму, что запланировал еще во время своего первого президентского срока.
Кроме того, американский лидер сделал заявление о Владимире Путине: "Я узнал вещи, которые будут очень интересными. Вы узнаете о них через несколько дней".
Слухи о смерти Трампа: последние новости
- Из-за длительного отсутствия президента США на публичных мероприятиях в соцсетях заговорили о его болезни или даже смерти. Слухи усилило заявление вице-президента Джей Ди Венса 27 августа о готовности заменить Трампа в случае "ужасной трагедии".
- Однако 30 августа в сети появились фото Трампа с его внучкой Кай. Политик сел в кортеж на южной лужайке Белого дома и направился в свой Национальный гольф-клуб в Стерлинге, штат Вирджиния.
- Позже американский лидер ответил на спекуляции в соцсети Truth Social, написав, что "никогда в жизни не чувствовал себя лучше".