Він назвав їх "фейковими новинами". Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на пресконференцію.
Трамп з'явився в Білому домі 2 вересня
На тлі чуток про погіршення здоров'я та навіть смерть американський президент, зрештою, вийшов до журналістів у Білому домі. Щоправда, виступ політика затримався на понад 30 хвилин.
Я два дні не давав пресконференцій, і вони сказали: "З ним щось не так",
– скаржиться Трамп.
Він оголосив про переїзд штаб-квартири Космічного командування США з Колорадо до Алабами, що запланував ще під час свого першого президентського терміну.
Окрім того, американський лідер зробив заяву про Володимира Путіна: "Я дізнався речі, які будуть дуже цікавими. Ви дізнаєтеся про них за кілька днів".
Чутки про смерть Трампа: останні новини
- Через тривалу відсутність президента США на публічних заходах у соцмережах заговорили про його хвороби або ж навіть смерть. Чутки посилила заява віцепрезидента Джей Ді Венса 27 серпня про готовність замінити Трампа в разі "жахливої трагедії".
- Однак 30 серпня у мережі з'явилися фото Трампа з його онукою Кай. Політик сів у кортеж на південній галявині Білого дому та попрямував до свого Національного гольф-клубу в Стерлінгу, штат Вірджинія.
- Пізніше американський лідер відповів на спекуляції в соцмережі Truth Social, написавши, що "ніколи в житті не почувався краще".