Він назвав їх "фейковими новинами". Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на пресконференцію.

Трамп з'явився в Білому домі 2 вересня

На тлі чуток про погіршення здоров'я та навіть смерть американський президент, зрештою, вийшов до журналістів у Білому домі. Щоправда, виступ політика затримався на понад 30 хвилин.

Я два дні не давав пресконференцій, і вони сказали: "З ним щось не так",

– скаржиться Трамп.

Він оголосив про переїзд штаб-квартири Космічного командування США з Колорадо до Алабами, що запланував ще під час свого першого президентського терміну.

Окрім того, американський лідер зробив заяву про Володимира Путіна: "Я дізнався речі, які будуть дуже цікавими. Ви дізнаєтеся про них за кілька днів".

Чутки про смерть Трампа: останні новини