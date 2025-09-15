Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Чого прагне Путін, випробовуючи Захід?

Російська розвідка з надзвичайною зухвалістю проводила гібридні воєнні операції проти Заходу після 2022 року, ідеться в статті.

Які диверсії робили росіяни проти Європи:

планували диверсії проти європейських військових об'єктів, оборонних компаній, а також американських військових баз і персоналу в Європі;

підклали вибухівку на вантажні літаки в Німеччині, які прямували до Сполучених Штатів та Канади;

намагалися вбити Арміна Паппергера.

ЗМІ пояснює, яку мету мають росіяни:

Володимир Путін мріє про розпад НАТО та дискредитацію статті 5 установчого договору альянсу, в якій члени зобов'язуються розглядати напад на одного союзника як напад на всіх.

Те, що дрони залетіли в Польщу, означає, що Кремль наважився випробувати рішучість Заходу. І Захід реагує дуже кволо, особливо США.

Попри те, що НАТО зробило низку різких заяв, цього недостатньо – потрібні реальні кроки.

"Адміністрація Трампа має потужні карти, і вона повинна їх використовувати. Для початку Вашингтон повинен розсекретити будь-які розвідувальні дані щодо російських намірів, що стояли за атакою безпілотника, а також розвідувальні дані про інші кремлівські змови. І він повинен співпрацювати із союзниками, щоб вислати агентів російської розвідки. Західним країнам потрібно буде особливо пильно стежити за ймовірними спробами Росії втрутитися в майбутні парламентські вибори в Молдові пізніше цього місяця", – перелічили в медіа.

Також The Telegraph вважає, що США у координації із союзниками повинні посилити економічний тиск на Росію. Мова про вторинні санкції, спрямовані на обмеження доходів Росії від експорту нафти. І про озброєння України ракетами, щоб Київ міг відповідати на атаки.

Висновок статті простий: якщо не зупинити Путіна зараз, ескалація продовжиться.

