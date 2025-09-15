Румунські війська підняли два винищувачі, аби перехопити ворожий дрон. F-16 були близькі до того, аби знешкодити "порушника", однак він в якусь мить змінив напрямок руху і повернувся в Україну, передає 24 Канал із посиланням на ISW.
Чого домагається Росія, запускаючи безпілотники на територію НАТО?
Володимир Зеленський зауважив, що траєкторії польоту російських дронів "завжди прораховані", і тому ворожий безпілотник не міг потрапити до повітряного простору Румунії випадково – через помилку чи дії командирів нижчого рівня.
Міністр оборони Румунії Іонуц Моштяну заявив, що його країна "майже щотижня стикається з провокаціями з боку Росії". Так, російські дрони вторгалися в повітряний простір Румунії 11 разів від початку повномасштабного вторгнення в Україну, включно з інцидентом 13 вересня.
З лютого 2022 року російські дрони здійснили близько 50 ударів поблизу українсько-румунського кордону, зокрема відомі 30 випадків, коли уламки падали на територію Румунії.
Росія, ймовірно, намагається перевірити можливості НАТО та його реакції на такі вторгнення з надією використати отримані уроки у майбутніх потенційних конфліктах проти Альянсу,
– підсумували аналітики ISW.
Що відомо про вторгнення російських дронів у країни НАТО?
- Уночі 10 вересня окупанти здійснили масовану атаку на Україну, під час якої 19 безпілотників залетіли до Польщі. Вони не несли вибухівку. Тому у Варшаві вирішили, що Кремль випробовує здатність Альянсу захищати свій східний фланг.
- Російські офіційні особи заперечили, що атака на Польщу була навмисною.
- Представники НАТО та країн-членів засудили вторгнення ворожого дрона в Польщу.
- Американський лідер Дональд Трамп припустив, що російські дрони могли помилково залетіти до країни Альянсу. Така реакція президента США викликала занепокоєння у союзників.
- НАТО оголосило про початок операції "Східний вартовий", метою якої є посилення східного флангу НАТО, зокрема Польщі.
- Після інциденту президент Польщі Кароль Навроцький 14 вересня підписав указ, який дозволяє НАТО направити додатковий іноземний контингент в країну на підкріплення.
- Увечері 13 вересня російський дрон потрапив до Румунії. Він перебував у повітряному просторі країни НАТО 50 хвилин.